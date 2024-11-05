台揚獲太空中心標案 股價盤中亮燈 仲琦也一同衝漲停

台股5日開低後震盪，盤中小漲，不過網通族群走勢相對強勁，台揚（2314）宣布拿下太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的標案，帶動台揚盤中漲停鎖死，仲琦（2419）、東訊（2321）同樣盤中拉漲停，星通（3025）漲幅逾7%。

太空中心近年積極推動太空計畫，釋出各類衛星關鍵零組件標案，並於今年9月12日公開招標，針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品，發佈標案「RF Chain 與 Phase Array Antenna 架構與實現開發計劃」，最後由台揚奪得。

台揚表示，將投入大量高頻類比研發工程師，包括天線、升降頻模組、功率放大器及低雜訊接收模組的專家，並將引進美國知名半導體公司ADI的先進製程設計RFIC及BFIC進行項目的設計，團隊將緊密合作，確保每一個技術細節都能達到最高標準，推動計劃的順利實施。

台揚專注於微波及衛星通訊設備的開發，並與國際通訊大廠合作，推出數位微波、行動通訊基地站模組、寬頻無線傳輸及衛星通訊設備等產品。不過，台揚目前仍連續16個季度虧損，尚未轉虧為盈。

除了台揚大漲，仲琦股價也跳空開高，衝至漲停34.25元，仲琦為佳世達集團一員，佳世達集團近年積極布局低軌衛星產業，以明泰（3380）集團為主軸，明泰負責地面接收站整機平台開發，仲琦投入用戶端設備。

仲琦主要產品為有線電視纜線數據機，主攻北美市場有線電視業者，近年整合明泰無線網路解決方案，強打無線寬頻產品。仲琦第三季營收19.6億元，營益率2.93%，稅後純益約8百萬元，每股純益0.03元。