愛爾達前三季 EPS 5.17元

愛爾達-創（8487）昨（4）日召開董事會，通過前三季財報，受惠奧運助攻、大谷旋風創造粉絲經濟學，前三季稅後純益1.35億元，年增43.6%，每股純益5.17元。

愛爾達累計前三季營收超過去年全年，前三季獲利創同期新高。愛爾達表示，受惠運動賽事帶動使用者付費潮流，未來持續深耕體育賽事，同時搭配影劇等內容，2025年要穩健中求成長。

愛爾達第3季營收7.58億元，年增2.52倍，每股純益3.35元，累計前三季營收11.89億元，年增67.94%。

愛爾達指出，今年以來在巴黎奧運、美國職棒颳起大谷旋風、NBA、中華職棒、羽球BWF巡迴賽、WTT桌球巡迴賽、F1賽車與歐洲足球的熱潮下，推升累計營收超越去年全年，創下成立24年以來同期新高。

法人表示，愛爾達第4季仍將轉播棒球12強賽等賽事，在重點賽事加持下，全年獲利可望更上一層樓。