快訊

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

愛爾達前三季 EPS 5.17元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

愛爾達-創（8487）昨（4）日召開董事會，通過前三季財報，受惠奧運助攻、大谷旋風創造粉絲經濟學，前三季稅後純益1.35億元，年增43.6%，每股純益5.17元。

愛爾達累計前三季營收超過去年全年，前三季獲利創同期新高。愛爾達表示，受惠運動賽事帶動使用者付費潮流，未來持續深耕體育賽事，同時搭配影劇等內容，2025年要穩健中求成長。

愛爾達第3季營收7.58億元，年增2.52倍，每股純益3.35元，累計前三季營收11.89億元，年增67.94%。

愛爾達指出，今年以來在巴黎奧運、美國職棒颳起大谷旋風、NBA、中華職棒、羽球BWF巡迴賽、WTT桌球巡迴賽、F1賽車與歐洲足球的熱潮下，推升累計營收超越去年全年，創下成立24年以來同期新高。

法人表示，愛爾達第4季仍將轉播棒球12強賽等賽事，在重點賽事加持下，全年獲利可望更上一層樓。

中華職棒 營收

延伸閱讀

佳格財報／前三季獲利年增33.68% EPS 1.39元

柔道／巴黎奧運失利不甘心！「男神」楊勇緯續拚亞運

MLB／佐佐木朗希無法複製山本狂潮 狀況與2017大谷一樣

前三季 EPS／元山2.05元 明年新廠啟用

相關新聞

愛爾達前三季 EPS 5.17元

愛爾達-創（8487）昨（4）日召開董事會，通過前三季財報，受惠奧運助攻、大谷旋風創造粉絲經濟學，前三季稅後純益1.35...

台揚奪太空中心標案

台揚科技（2314）近年深耕衛星產品，低軌衛星布局告捷，拿下國家太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的「RF ...

達方Q4營收 衝全年高峰

達方（8163）昨（4）日召開線上法說會，總經理蔡耀坤表示，先前投資德商GROFA本季可完成交割，加入營運行列，為綠能事...

晶技上季 EPS 1.53元 新廠將量產

石英元件大廠晶技（3042）昨（4）日公告第3季稅後純益5.14億元，季減0.5%，年減14%，每股純益1.53元；前三...

長科本季營運看增

導線架供應商長科*（6548）昨（4）日舉行線上法說會，受惠高階導線架出貨續強，公司預估本季合併營收介於31.5億到33...

力智樂觀板卡市場需求

電源管理IC廠力智（6719）昨（4）日召開法說會，展望本季，在各產品線表現將互有消長下，總經理黃學偉估計，整體營收預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。