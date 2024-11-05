台揚科技（2314）近年深耕衛星產品，低軌衛星布局告捷，拿下國家太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的「RF Chain與Phase Array Antenna 架構與實現開發計劃」標案。台揚表示，期待與太空中心攜手共創台灣的太空未來。

近年SpaceX等低軌衛星廠商積極發射衛星，帶動全球低軌衛星熱潮，隨著全球對於太空科技重視日益增加，台灣在衛星領域的發展逐漸受到關注。

太空中心近年積極推動太空計畫，從太空火箭到自製衛星，並扶植台灣產業鏈，釋出各類衛星關鍵零組件標案，針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品，發布標案「RF Chain與Phase Array Antenna架構與實現開發計劃」。台揚成為評審結果的第一名優勝廠商。

台揚認為，自製低軌通訊衛星是台灣打造太空產業的關鍵一大步，台揚多年來專注於低軌衛星（LEO）相關產品的研發及製造，積極提升台灣在國際太空市場的地位，增強台灣的太空產業競爭力。