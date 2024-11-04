力智樂觀板卡市場需求

電源管理IC廠力智（6719）昨（4）日召開法說會，展望本季，在各產品線表現將互有消長下，總經理黃學偉估計，整體營收預期將略低於第3季，但下半年業績應可優於上半年。

力智業績已連四季升溫，該公司日前公布第3季歸屬母公司業主淨利2,045.1萬元，季減79％，年減48％，每股純益0.2元；前三季毛利率29.1％，年增4個百分點；獲利2.33億元，年增4.6倍，每股純益2.53元。

黃學偉指出，本季運算平台迎來板卡市場傳統旺季，加上廠商推出新品效應，推升主機板與顯卡相關需求走高。傳統網通伺服器市場方面，受年底庫存盤點因素影響，有延後拉貨現象。

至於電池管理系統業績則在筆電與其他電池相關應用帶動下，估計將增長；工業平台營收則預期約略持平。因此本季整體營收預估將略低於第3季，但下半年營收目標設定為優於上半年。

他強調，產品組合變化仍為影響毛利率的關鍵因素，其次是存貨備抵跌價損失的情形，也將牽動本季毛利率表現，惟預期相關提列的影響，在明年將顯著降低。