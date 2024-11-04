導線架供應商長科*（6548）昨（4）日舉行線上法說會，受惠高階導線架出貨續強，公司預估本季合併營收介於31.5億到33.4億元，以中位數來看，有望季增3.7%，年增11%。

長科看好氮化鎵（GaN）相關訂單量增加，伴隨Mini LED助攻，加上集團旗下長華代理於高階封裝的設備訂單能見度已到2026年首季，都將助攻集團營運。

回顧第3季營運，長科指出，以應用別而言，由於車用領域客戶調整庫存緩慢，車用營收比重降至31%，工業用和3C相關營收皆呈現季成長，比重各上升至23%、43%。

展望本季，長科預期基於新台幣匯率32元估算，毛利率落在23.9%到26.9%區間，營益率落在14.1%到17.1%之間。

市場關注集團旗下長華代理CoWoS設備出貨狀況，長科回應，目前客戶裝機時程已經規劃到2026年，因此明年一整年沒有太大問題，訂單能見度已經看到2026年第1季，公司會配合原廠積極擴產。