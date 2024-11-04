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ITH 26日掛牌 明年可期

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科轉投資驅動IC廠ITH-KY（6962）將於11月26日掛牌，承銷價暫訂每股39.65元。展望明年，該公司總經理陳泰元期盼業績可有雙位數百分比增長。

ITH於上市前進行公開承銷，競拍時間為11月6日至8日，預計12日開標，競拍底價34.48元，暫定承銷價39.65元。接著14日至18日辦理公開申購，20日抽籤，暫定26日掛牌。

ITH今年前三季合併營收為171.19億元，年增3.6％，上半年每股純益為3.11元。目前泛東博資本相關對ITH持有股權比例約三成，聯發科也對其持股約一成出頭。

針對毛利率走勢，ITH指出，該公司去年毛利率約20％，今年進行長約修正，上半年有所回升，除了本身毛利率提高，一部分原因也因為之前提列減損有所回沖。

毛利率 聯發科

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