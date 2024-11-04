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達明揪伴 強攻 AI 機器人

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
廣達集團旗下機器人大廠達明搶攻美國市場。 （聯合報系資料庫）
廣達集團旗下機器人大廠達明搶攻美國市場。 （聯合報系資料庫）

廣達集團旗下機器人大廠達明（4585）搶攻美國市場，昨（4）日在「台美AI機器人產業合作成果發表會」中，展示與美國智慧焊接技術領導者AMET合作的「TM AI焊接協作機器人」。

AMET是服務航太、造船、能源及汽車等重工業領域領導品牌，美系知名火箭製造商亦採用其高效的焊接解決方案，市場看好，達明與AMET合作，有望擴大美國市場份額。

達明指出，此次合作建立台美AI機器人產業應用合作平台，達明積極提供智慧焊接解決方案，目前已導入造船業、機場航廈大型鋼構建材焊接，以及離岸風電等高精度需求領域，以應對全球焊接技術人才短缺的問題。

AMET深耕智慧焊接技術，服務航太、造船、能源及汽車等重工業領域的領導品牌，透過整合TM AI焊接協作機器人與AMET的先進自動化焊接技術，雙方將攜手搶攻全球自動化AI焊接市場，推動新一代智慧型協作焊接技術的應用。

達明表示，此次合作不僅展示達明與AMET在AI焊接領域的技術融合，亦代表台美AI機器人產業在全球市場的共同拓展，雙方將持續強化台美供應鏈的產業應用。

在基本面方面，達明前三季營收10.88億元，為同期最佳，年增19.8%。達明看好，本季表現將優於第3季，下半年業績也將較上半年成長，全年營收目標看增三成。

AI 機器人 造船

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