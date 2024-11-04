宜特上季EPS 1.15元 毛利率勁揚

宜特（3289）昨（4）日公布第3季歸屬母公司業主淨利0.85億元，季減50.5％，年減6.7％，每股純益1.15元；前三季歸屬母公司業主淨利3.91億元，年增14.8％，每股純益5.28元 ，獲利已超越去年全年總和。

宜特董事會昨日並通過第3季盈餘分配案，每股擬配發現金股利1元。

宜特第3季毛利率30％，攀上近六季高點。宜特表示，第3季子公司宜錦在AI功率元件薄化訂單表現出色，虧損大幅縮減，單季已接近損益兩平。

展望未來，宜特指出，繼續聚焦於各項成長動能，包括AI高速傳輸測試與液冷散熱可靠度驗證、太空環境驗證測試、汽車電子、先進封裝和先進製程等領域。這些布局預計將在接下來的季度中進一步推動公司成長。