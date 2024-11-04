達方Q4營收 衝全年高峰

達方（8163）昨（4）日召開線上法說會，總經理蔡耀坤表示，先前投資德商GROFA本季可完成交割，加入營運行列，為綠能事業再添動能，看好本季整體營收有望優於上季。法人估計，達方本季營收將攀全年高峰。

蔡耀坤說，本季營收組合與前一季相當，毛利率希望力守前三季18.62%水準。至於其他業務方面，以鍵盤為主的IT應用前三季逐季向上，本季雖略有下滑，仍維持高檔；綠能因下游仍處於庫存調整，預計最快明年上半年落底。

就本季整體營運來看，由於先前投資德商GROFA本季可完成交割，加入營運行列，為綠能事業再添動能，看好本季整體營收有望優於上季。

達方第3季受惠旺季效應顯現，消費市場需求持續增加，帶動鍵盤產品營收貢獻季成長逾一成，也較去年同期成長。以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業，營運表現仍受到終端客戶庫存因素影響，短期尚待調整。

蔡耀坤說，綠能事業目前仍受調整庫存影響，預計最快明年上半年落底，將視終端需求狀況，明年下半年至2026年重啟成長，這段期間達方也積極降低庫存水位。至於MLCC整合元件業務除了AI伺服器之外，其他應用表現平平。

達方及元山上周五（1日）召開董事會，討論進行股份交換策略合作事宜，惟因尚需進一步討論，兩家公司決議該案暫緩。媒體問及該合作案，蔡耀坤表示，公司的營運主軸聚焦AIoT與綠能，未來仍會依照自身發展需求尋求策略聯盟夥伴。

達方日前已公布上季財報，第3季合併營收53.5億元，季成長2.9%；歸屬母公司稅後淨利1.89億元，季成長10.1%，每股純益0.68元；前三季營收156.6億元，歸屬母公司稅後淨利5.05億元，年減63%，每股純益1.82元。