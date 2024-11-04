快訊

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

達方Q4營收 衝全年高峰

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
達方法說會重點
達方法說會重點

達方（8163）昨（4）日召開線上法說會，總經理蔡耀坤表示，先前投資德商GROFA本季可完成交割，加入營運行列，為綠能事業再添動能，看好本季整體營收有望優於上季。法人估計，達方本季營收將攀全年高峰。

蔡耀坤說，本季營收組合與前一季相當，毛利率希望力守前三季18.62%水準。至於其他業務方面，以鍵盤為主的IT應用前三季逐季向上，本季雖略有下滑，仍維持高檔；綠能因下游仍處於庫存調整，預計最快明年上半年落底。

就本季整體營運來看，由於先前投資德商GROFA本季可完成交割，加入營運行列，為綠能事業再添動能，看好本季整體營收有望優於上季。

達方第3季受惠旺季效應顯現，消費市場需求持續增加，帶動鍵盤產品營收貢獻季成長逾一成，也較去年同期成長。以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業，營運表現仍受到終端客戶庫存因素影響，短期尚待調整。

蔡耀坤說，綠能事業目前仍受調整庫存影響，預計最快明年上半年落底，將視終端需求狀況，明年下半年至2026年重啟成長，這段期間達方也積極降低庫存水位。至於MLCC整合元件業務除了AI伺服器之外，其他應用表現平平。

達方及元山上周五（1日）召開董事會，討論進行股份交換策略合作事宜，惟因尚需進一步討論，兩家公司決議該案暫緩。媒體問及該合作案，蔡耀坤表示，公司的營運主軸聚焦AIoT與綠能，未來仍會依照自身發展需求尋求策略聯盟夥伴。

達方日前已公布上季財報，第3季合併營收53.5億元，季成長2.9%；歸屬母公司稅後淨利1.89億元，季成長10.1%，每股純益0.68元；前三季營收156.6億元，歸屬母公司稅後淨利5.05億元，年減63%，每股純益1.82元。

營收 綠能 達方

延伸閱讀

「信用破產」父請女兒幫開證券戶…網急喊風險大 分享兩解方

新思國際科技擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場商機

TAITRONICS 與 AIoT Taiwan 10月23至25日盛大展出

券商拚財管 金管會再助攻

相關新聞

愛爾達前三季 EPS 5.17元

愛爾達-創（8487）昨（4）日召開董事會，通過前三季財報，受惠奧運助攻、大谷旋風創造粉絲經濟學，前三季稅後純益1.35...

台揚奪太空中心標案

台揚科技（2314）近年深耕衛星產品，低軌衛星布局告捷，拿下國家太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的「RF ...

富田11日登錄興櫃

馬達製造與系統整合大廠富田電機（4590）將於11日登錄興櫃，董事長張金鋒昨（4）日表示，富田除電動車，也積極布局無人機...

達方Q4營收 衝全年高峰

達方（8163）昨（4）日召開線上法說會，總經理蔡耀坤表示，先前投資德商GROFA本季可完成交割，加入營運行列，為綠能事...

達明揪伴 強攻 AI 機器人

廣達集團旗下機器人大廠達明（4585）搶攻美國市場，昨（4）日在「台美AI機器人產業合作成果發表會」中，展示與美國智慧焊...

晶技上季 EPS 1.53元 新廠將量產

石英元件大廠晶技（3042）昨（4）日公告第3季稅後純益5.14億元，季減0.5%，年減14%，每股純益1.53元；前三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。