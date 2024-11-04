晶技上季 EPS 1.53元 新廠將量產

石英元件大廠晶技（3042）昨（4）日公告第3季稅後純益5.14億元，季減0.5%，年減14%，每股純益1.53元；前三季稅後純益15.68億元，年增20.1%，每股純益4.93元。

晶技今年上半年資本支出已達12億元，估全年資本支出將上看18億元，較原先預估14億元至15億元大幅成長，並且較去年全年資本支出9.6億元大增。

據悉，晶技位於印尼泗水的新廠將在第4季進入量產準備，明年起有望開始顯著貢獻業績，並將以該新廠做為公司海外第三地的主要生產基地，全力滿足客戶對第三地生產的需求。

展望未來，董事長暨執行長林萬興先前於法說會指出，旗下頻率元件產品聚焦在車用、通訊以及AI三大領域，估下半年各項業務有望成長，對業績展望持「高度信心且樂觀」的態度。

林萬興表示，隨著AI應用日益火熱，未來萬物均離不開AI，當運算以及同步的需求高漲後，頻率元件的規格也會跟著提升，包括資料運算、儲存、交換處理等各方面，都需要用到頻率元件，對產業而言是一大商機。