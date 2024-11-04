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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

豐興鋼筋報價 開平盤

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

受大陸鋼市轉冷影響，加上廢鋼、鋼胚等原料行情弱化。

豐興（2015）昨（4）日鋼筋新盤價受到壓抑，開出平盤，東鋼、威致、海光等上市電爐族群產銷進到橫向整理。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。

美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸325美元，美國貨櫃廢鋼下跌為320美元，澳洲鐵礦砂由每公噸100.75美元漲至102.15美元。

上市鋼廠主管指出，當前廢鋼、鋼筋等長條建築用鋼系統價格陷入向上漲不上去，向下也跌不下來的情形，這種現象對市場不見得不好，適當的橫向整理期過後，市況將變的明朗，有利中長期發展。

鋼筋最重要的原料廢鋼報價，近期大幅向下修正，倫敦廢鐵從10月7日這波高點每公噸407美元，跌到目前的375美元，跌幅逾8.5%。

上市鋼廠主管說，台灣鋼價起伏表現最終還是看大陸臉色，期待後續大陸各項經濟利多能落地實現，並達到提振市場信心的效果，尤其降息、降準及發行人民幣兆元的國債措施，可為市場投放龐大資金水位，更有利活終交易信心。

美國 豐興

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