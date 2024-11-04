上市Q3財報 14日前申報

上市公司第3季財務報告申報進入倒數，臺灣證券交易所昨（4）日表示，金控公司以外的1,012家上市公司第3季財務報告公告申報期限為11月14日，14家金控公司為11月29日。

截至昨日為止，本國及第一上市公司(含創新板公司)分別為943家及83家，共計1,026家。證交所提醒，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告公告申報事宜。

證交所表示，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司完整資訊。

上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章的文件，以與實體財務報告一致。屆時投資人可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。