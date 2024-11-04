證交所前進FinTech 展

隨著人工智慧（AI）風潮興起，AI與各產業深度融合，加速數位轉型和智慧創新服務的發展，臺灣證券交易所近日參加「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」，並於「金融機構展區」設置攤位，以數位科技互動形式，展現智慧創新與數位永續的成果。

金融科技（FinTech）作為金融業的重要驅動力之一，不僅能創造集聚效應、吸引投資人關注，更可推動金融新經濟的成長。證交所這次是以「一點・永續」為主題參展，透過 AI 數位互動體驗向現場觀眾展示「投資資訊中心 Investment InfoHub 2.0」及「ESG InfoHub」兩大資訊平台，營造沉浸式展區空間。

證交所的展區核心裝置「點亮・亮點」採用獨特的 GPS 造型設計，象徵 Investment InfoHub 2.0 交易數據匯聚於一點的意境。而在 ESG InfoHub 互動區，設計以流行心理測驗為形式的「ESG 永續人格測驗」，並運用 AI 生成專屬人格形象與動態，讓參觀者測試出個人永續人格，從而加深對 ESG 永續投資資訊的理解。

此外，證交所為彰顯重視 ESG 資訊揭露的影響力，於活動期間發表以「ESG InfoHub：科技與數據驅動的永續加速器」為主題的簡報，以鼓勵上市公司強化 ESG 永續措施並提升資訊透明度，同時幫助投資人識別在 ESG 績效方面表現優異的企業，引導永續資金投入，加速台灣資本市場的永續轉型。

由金管會指導，金融總會與台灣金融研訓院共同主辦的「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展」，以「智慧金融，永續未來；Morethan FinTech」為主題，聚焦於三大核心：AI 變革、AI 治理和 AI 實踐，並呼應政府「人工智慧產業化與產業人工智慧化」政策目標。