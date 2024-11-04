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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

台灣大強攻Web3市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）總經理林之晨昨（4）日參加2024金融科技趨勢論壇，他表示，台灣大以電信天賦助力Web3，未來資安與自律管理是關鍵。台灣大與AppWorks戰略結盟後，重點布局Web3，共有148家活躍新創，總市值達104億美元。

林之晨昨日參與「安心地把車鑰匙交給我們—大合規時代裡，業者如何發揮自律精神？」座談，他認為，Web3賦能、信任、加密、安全、可程式化等價值，與台灣大Open Possible能所不能精神高度吻合。

林之晨觀察，Web3的去中心化模式，長期也可能為電信產業帶來革命，Web3創業正在進入新的黃金時代，台灣大與AppWorks憑藉千萬用戶基礎，以及在Web3長期耕耘的豐富經驗，嘗試為虛擬資產產業注入活水，助力Web3項目能所不能。

台灣大 林之晨

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