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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

仁新獲9.2億資金挹注

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

仁新（6696）昨（4）日代子公司Belite Bio, Inc公告，Belite董事會美東時間3日通過決議簽訂協議（Inducement Offer Letter Agreement），約定國際大型生技基金全數行使Belite於2024年4月發行之65萬1,380單位權證，按每單位權證履約價格44.14美元換購65萬1,380股美國存託股票，此次行權預計可挹注資金約2,875萬美元（約新台幣9.2億元），將作為支應Belite公司營運所需資金。

同時，Belite將向該基金另發行每單位權證履約價格70美元（折合新台幣約2,238元）之65萬1,380單位權證，每單位新權證得認購1股美國存託股票，若未來投資人全數行使新權證，將可提供額外4,560萬美元（約新台幣約14.6億元）之資金，上述權證行使與發行預計將於美東時間4日或前後完成，惟仍須滿足慣例成交條件。

仁新表示，該國際知名大型生技基金擁有超過70億美元之資產管理規模，為一家全球性、價值導向、事件驅動的避險基金。該基金持續關注並加碼Belite，無疑是看中LBS-008治療斯特格病變與晚期乾性黃斑部病變的巨大潛力。

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