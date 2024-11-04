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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

聚陽營收探半年低點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）昨（4）日公告10月營收26.48億元，年增6.87%，月減19.5%，是近半年來低點。累計前十月營收294.15億元，年增9.72%。

聚陽表示，10月本就是季節交替加上船期不穩定等因素，因此較上月減少，但仍比去年同期成長。整體而言，對下半年200億營收目標不變，估第4季營收將一個月比一個月好。

聚陽表示，10月通常是耶誕節訂單的尾聲，同時步入換季款式，進入11、12月後開始迎接春季訂單，以及運動服復甦需求，預期第4季月營收將逐月增加。不過，相比第3季是耶誕節訂單的出貨高峰，第4季會比第3季下滑，惟與去年同期相比，仍有雙位數的成長。

聚陽目前已在接明年第2季的訂單，整體上半年訂單能見度佳，預期仍會有雙位數的年增率。聚陽坦言，訂單成長不是問題，但要維繫利潤表現，仍受大環境外部干擾，之間存在不少變數。尤其是即將登場的美國總統大選，不同候選人的政策可能會影響整體供應鏈的變化，加上聚陽有八成營收來自美國，將持續關注新政府上任後的新政策。另外，北韓出兵援俄，也讓國際局勢不確定性增加。

在產能方面，薩爾瓦多新廠已於10月投產，規劃設立約20條產線，主要爭取更多美國訂單，以發揮地理位置優勢，不過，因仍在投產初期，整體稼動率低，預計明年貢獻可望攀升。另外，孟加拉新廠最快明年第1季投產，三年內對整體產能增加估可達5%，之後規劃提升至10~15%，接下來也將開始規劃印尼下一期新廠。整體而言，2025年產能增加預期可接近雙位數成長。

聚陽日前公告第3季財報，單季稅後純益11.68億元，季增36.1%、年減11.6%，每股純益4.74元；累計今年前三季稅後純益31.46億元，微幅年增2%，前三季EPS 12.76元。

營收 聚陽

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