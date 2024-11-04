台特化、迅得 四檔叫好

台股本周面臨美總統大選及聯準會FOMC會議等多重變數，法人建議先留意基本面佳族群，如台積電特化廠與設備供應鏈、AI伺服器供應鏈，包括台特化（4772）、迅得（6438）等有望抗震領漲。權證發行商表示，可透過價外20%至價內10%、有效天期逾60天權證布局。

投顧法人表示，部分資金退場下，台股本周觀望氣氛濃厚，指數維持震盪格局，不宜積極操作，可等變數落幕，操作先留意基本面佳的族群，如台積電特化廠與設備供應鏈、製鞋廠、AI伺服器供應鏈，因台積電10月17日法說會釋出亮眼的業績前景，而相關設備供應鏈近期持續輪漲。

台特化、迅得相關權證

台特化屬於中美晶集團，近幾年後轉入半導體級特殊化學氣體「矽乙烷」，打入台積、德儀等供應鏈，今年9月掛牌上櫃。台特化董事長徐秀蘭於掛牌典禮表示，無水氟化氫（AHF）應用於半導體乾式蝕刻製程即將在2025年首季貢獻營收，以往半導體廠只能向國外購買，明年起可由台灣本土供貨。

自動化系統整合設備廠迅得近年專注半導體與PCB載板應用服務，董事長王年清日前提及，公司和家登等夥伴攜手在半導體領域深化合作，在半導體前後段製程可望有新斬獲。