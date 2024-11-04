邁達特財報／第3季每股稅後純益0.22元

邁達特（6112）4日董事會通過第3季合併財務報告，合併營收43億元，季減3%，營業毛利率15.3%，季增3.7個百分點，歸屬於母公司業主淨利0.41億元，每股稅後純益0.22元。此外，會中並通過新任總經理人事任命案，總經理一職由董事長曾文興兼任。

綜觀第3季整體表現，台灣代理事業呈現微幅衰退，以及海外投資事業仍處於優化中，除此之外，邁達特近年積極投入大量資源開展的雲服務及資安穩定成長，前三季整體營收表現，雲服務營收年增30%，資安年增37%，顯示市場需求暢旺不墜，審慎樂觀看待後市。

展望明年，曾文興表示，邁達特將持續採三箭齊發策略，經營 AWS、Google Cloud 和 Microsoft Azure三大公有雲，並提供業界唯一實質三班制的 7×24 MSP 雲地託管監控中心，充分展現邁達特的雲地整合專長本色，鏈結廣大的地端軟硬體技術資源，深入布局各行各業的混合雲長遠應用。

隨 AI 持續推升企業用雲需求，三大公有雲資料中心均積極在台落地，其中AWS 台灣資料中心將在明年初正式啟用，顯示雲端市場暢旺不墜。作為三大公有雲在台灣的合作夥伴，邁達特攜手三大公有雲積極擴張雲服務量能，邁達特旗下 AWS 團隊甫於今年 10 月取得 AWS 遷移認證資格（Migration Competency），顯示其在雲端遷移領域的專業能力；Microsoft Azure 團隊則已累計近 70 張涵蓋資安、Data/AI 領域的微軟專業證照；在 Google Cloud 方面，邁達特也已於今年上半年正式奪得 Google Cloud 菁英級夥伴資格（Premier Partner）。