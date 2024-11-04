愛爾達財報／受惠運動賽事帶動付費熱潮 前三季每股賺5.17元

愛爾達-創（8487）4日召開董事會，通過第3季季報，受惠奧運助攻、大谷炫風創造粉絲經濟學，累計前三季每股稅後純益5.17元，營收獲利都創歷年同期新高。

愛爾達第3季單季營收達7.58億元，年增252.56%，單季每股稅後純益3.35元，累計前3季營收為11.89億元，年增67.94%，稅後純益1.35億元，年增43.6%，每股稅後純益為5.17元。

愛爾達指出，今年以來在巴黎奧運美國職棒MLB颳起大谷炫風、NBA美國職籃、中華職棒、羽球BWF巡迴賽、WTT桌球巡迴賽、F1賽車與歐洲足球的熱潮下，推升累計營收已經超越去年全年，創下成立24年以來歷史同期新高，

法人表示，愛爾達第4季仍將轉播棒球12強賽等賽事，在重點賽事加持下，全年獲利可望有機會更上一層樓。

近年愛爾達深耕直播體育賽事，每年突破1萬小時，愛爾達觀察，在數位匯流浪潮的推動下，使用者收視習慣的改變與認同付費收看的比例大增，在IPTV MOD平台上多次榮獲收視冠軍，OTT平台訂閱與廣告營收皆有突破性成長。

愛爾達指出，未來在體育賽事持續投入的情況下，搭配影劇、綜合優質影視內容的雙軌並行下，2025年將繼續朝穩健中求突破的營運目標方式邁進。