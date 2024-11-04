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牧德營收／10月創16個月新高 半導體帶動2025年樂觀看待

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
牧德董事長汪光夏(左)、總經理陳復生。記者尹慧中攝影
牧德董事長汪光夏(左)、總經理陳復生。記者尹慧中攝影

AOI大廠牧德（3563）今日公布10月營收1.84億元，月增42.6%，年增101.8%，創近16個月新高，展望未來，公司今日提到由於半導體需求持續增溫，對今年第4季與2025年皆樂觀看待，2025年首季甚至有機會較今年第4季逆勢季增，不受農曆年工作天數減少影響。

牧德提到，訂單能見度樂觀恢復過往高峰，主要是半導體新應用需求增溫，加上其他利基產品逐步開發，預期半導體營收占比會穩步拉升，帶動營運表現。

牧德也提到，10月受惠產業景氣復甦，公司也持續開拓半導體領域應用，配合大股東日月光合作的封裝設備開發計畫持續推進中。

牧德先前已獲得日月光投資入股，牧德今年股東常會改選董事，依計畫日月光取得董事一席及推薦獨董一席，並指派研發總經理李俊哲擔任法人董事代表，及推舉文曄科技財務長楊幸瑜為新任女性獨董。

半導體 牧德

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