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信邦營收／前10月276.84億元 為歷年同期次高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）4日公布自結10月合併營收為28.06億元，較9月28.58億元減少1.83%，比去年同期26.04億元成長7.77%；累計前10月合併營收為276.84億元，較去年同期減少1.64%。

信邦指出，10月合併營收較9月減少，係因十一假期，工作天數減少所致。汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產業，因客戶需求增加，10月之銷售分別較9月成長4.27%、0.41%及3.50%，為歷年同期高點。

信邦累計前10月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少0.68%、汽車產業減少6.78%、綠能產業減少13.41%、工業應用產業成長1.84%、通訊及電子週邊產業成長16.60%，累計前10月合併營收276.84億元，為歷年同期次高。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收76.62%；連接器及零組件銷售占23.38%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收28.65%；綠能產業占27.03%；通訊及電子週邊產業占21.73%；汽車產業占14.28%；醫療及健康照護產業占8.31%。

信邦 營收

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