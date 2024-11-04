聯強財報／第3季毛利、營業淨利、稅前淨利同步創高

聯強（2347）今年第3季營運表現亮眼，營收、毛利、營業淨利與稅前淨利不論年增或季增，均大幅成長，並同步寫下同期歷史新高紀錄。第3季營收1,088億元，年增11%；稅後淨利23億元、每股盈餘1.35元，年增達33%。累計前三季，營收3,128億元，達歷史次高，年增11%；稅後淨利63億元，年增22%，每股盈餘3.76元。

聯強第三季四大業務領域營收同步走升。其中商用加值業務今年以來逐季走高，第三季再度創下同期新高，營收340億元，年增20%。資訊消費業務因市場需求有所回溫以及新品導入，營收338億元，年增4%。通訊業務因九月新機上市以及東南亞地區需求維持熱絡，第三季再創六年新高，營收49億元，年增3%。半導體業務受惠於AI熱潮不墜、相關業者持續積極拉貨，營收382億元，續創同期新高，年增8%。

在獲利部分，受惠商品組合持續優化，聯強第三季毛利額47億元、毛利率4.33%，均創同期新高，年增14%。營業費用因運作持續優化、經營效率提升、加上經濟規模擴大，下降至1.98%，達十年新低，帶動營業淨利來到26億元，大幅成長34%，營業淨利率2.35%更創下同期新高。聯強第三季稅前淨利達33億元，大幅增長36%，淨利率3.03%，亦創同期新高。稅後淨利23億元，每股盈餘1.35元，年增33%，季增24%。

累計前三季，聯強營收3,128億元，年增11%，為歷史次高；毛利133億元、營業淨利69億元、稅前淨利86億元，均大幅成長並同創歷史新高。稅後淨利63億元，每股盈餘3.76元，年增22%。