南電5日公布財報 法說會順延至22日
PCB載板廠商南電（8046）預計明日召開董事會提報財報，另外原先預定15日召開法說會釋出展望將順延一周至22日舉辦。
法人分析，南電上半年虧損0.05元至於前三季有機會轉為獲利，另外10月營收月減少11.9%，年減少27.3%，不如預期主要是進入傳統淡季，美系手機客戶Pro款BT載板需求較弱，以及ABF客戶例行庫存調整。
南電累計其今年前九月營收為244.13億元，較去年同期減少25.9%。至於累計今年前十月營收270.29億元，年減26.03%，年減少幅度擴大。
法人分析，考量南電網通市場營收占比較大，惟網通市場近期仍未見明顯回溫，後續營運需要持續觀察。
南電財報顯示，今年第2季單季轉盈，每股稅後純益為0.18元，但受首季虧損拖累，第2季未能全數彌平虧損，不過上半年虧損0.05元，較去年同期轉虧，不如法人預期上半年轉盈。
法人先前已分析，南電雖然今年首季本業虧損，不過預期今年第2季仍有機會隨營收成長而單季轉盈，主要仍看消費應用與AI伺服器所需HDI出貨放量進度，以及PCB配合日系遊戲機出貨情況而定。不過第2季復甦力道看來比預期緩慢，下半年營運將是關鍵。
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