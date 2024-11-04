群電財報／第3季本業創新高 每股純益2.21元 前三季EPS 6.19元

群光電能（6412）4日公布前三季財報，單季營收、本業獲利齊揚，第3季毛利率、營益率21.0％、12.0％，雙創同期次高，推升營業淨利達12.4億元，季增幅度逾三成，刷新單季本業獲利紀錄；累計前三季毛利率、營業利益率、及淨利率相較去年同期皆呈「三率三升」且創下同期新高，EPS達6.19元，創同期次高。

受惠旺季需求轉強、新產品推出、以及智慧低碳平台營運增溫，群電表示，第3季合併營收較上季成長16.5%至103.63億元，創下同期次高。在公司不斷優化產品組合及有效管控費用下，單季毛利率達21.0%，季增0.5個百分點，營業利益率為12.0%，季增1.7個百分點，和前一季相比「雙率雙升」，推升營業淨利12.4億元，季增35.8%，年增2.3%，單季本業獲利再創新猷。業外方面主因新台幣及人民幣升值影響造成匯損，EPS 2.21元。

群電累計前三季營收273.06億元，和去年同期持平。累計毛利率20.8%，年增0.2個百分點；營業利益率達10.8%，年增0.4個百分點；淨利率達9.1%，年增0.6個百分點。在獲利率改善下，前三季營業淨利成長3.7%來到29.37億元，累計EPS則成長6.5%至6.19元，創同期歷史次高。累計前三季毛利率、營業利益率、及淨利率「三率三升」且創下同期新高。

群電10月合併營收33.43億元，年增6.2%。累計今年前十月營收306.49億元，年增0.7%。

群電指出，第3季受惠於旺季備貨需求、新產品推出、以及智慧低碳平台營運增溫，三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)的營收都較上季及去年同期增長，公司整體營收也成功回復年增走勢。在獲利方面，雖然匯率在本季相對不利，但公司在多元成長動能輪流挹注下，高毛利的雲端智能應用營收佔比穩在5成之上，加上費用管控得宜，帶動公司毛利率、營業利益率較上季顯著提升，毛利率站穩在20%之上，營業利益率重回12%高檔。