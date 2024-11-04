聯發科7.32億認購450張私募 世芯大漲領軍 IP 股同慶

世芯-KY（3661）辦理私募，聯發科（2454）子公司聯發資本以每股1,627元認購450張私募股票，投資金額達7.32億元；世芯-KY 4日股價以2,140元開高，一度拉升至2,210元，逼近漲停2,230元，盤中漲幅逾6%，同時領軍多檔IP股上漲，創意（3443）及M31（6643）盤中漲幅都超過3%。

世芯-KY辦理600張私募，每股認購價格1,627元，私募資金用途為實公司長期營運發展所需之營運週轉金；參與認購的則有聯發科子公司聯發資本及ACPF B Limited，分別認購450張及150張；聯發科代子公司聯發資本公告表示，主要是擬以策略性投資人身分認購世芯私募普通股並尋求長期財務回報。

世芯-KY第3季合併營收148.32億元，連四個季度創新高，毛利率19.5%，淨利17.93億元，連八季創新高，每股純益22.46元；累計今年前三季合併營收為388.97億元，獲利46.1億元，每股純益為58.43元。

展望第4季，世芯預估業績將季減高個位數百分比，委託設計（NRE）業績將上升，量產業績則下滑，第4季營收將自高點滑落，另外，下修明年營收展望可能是持平到小幅增加，但獲利應能保持成長。

世芯-KY早盤以2,140元開高後一度衝達2,210元，盤中漲幅逾6%；世芯-KY大漲，IP股也上漲，創意盤中漲幅逾3%，力旺（3529）也力守在紅盤之上，M31盤中上漲逾4%。