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中磊財報／第3季每股獲利1.85元 法人持續看好營運後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中磊（5388）公布第3季財報，其中，營收134.6億元，季減1.8%，毛利率17.99%，高於市場預期，稅後淨利5.4億元，每股獲利（EPS）1.85元。

法人機構指出，展望中磊第4季營運，印度政府持續推動寬頻網路基礎建設，印度5G FWA CPE穩定成長，雲端平台服務業者的AI人臉辨識IP-Cam持續出貨，加上歐洲客戶夏季長假過後回補庫存，預期營收穩定成長，預估單季營收152億元，季增6.6%，稅後淨利6.3億元，季增9.1%，EPS為2.1元。

展望2024年，企業級網通設備需求自去年下半年才開始修正，因較晚進行庫存調整，北美企業裁員潮至今未停，以及品牌客戶進行併購整併，企業級網通設備庫存調整將進行至今年底，預期企業網通設備營收衰退；但印度推動寬頻網路建設，採取光纖與5G並進的模式進行，由於14億人口基數龐大，家戶網通需求快速成長，印度需求將成為CPE唯一成長區塊，預估全年營收年減5.1%，稅後淨利24.3億元，年增2%，EPS為8元。

展望2025年，分析師指出，疫情時的超額備料歷經一年多的消化之後，北美電信商客戶庫存已降至低水位，北美寬頻網通晶片大廠已見到本季寬頻晶片衰退放緩的狀況，隨著新應用陸續發生，諸如10G PON、DOCSIS4.0以及WiFi-7，更高速的傳輸新技術將驅動網通設備更新，並促進家用CPE出貨重回成長軌道，由於中磊為歐美Tier-1電信商直接供貨夥伴，將直接受惠於電信商需求復甦商機，預估2025年營收年增14.5%，稅後淨利27.2億元，年增12%，EPS成長至9.1元。

雖然北美企業級網通設備客戶需求放緩，以及北美、歐洲電信商持續調整庫存，2024年整體營收表現遲緩，但北美網通晶片大廠預見2025年電信營運商庫存回補動能，受惠於主要客戶需求回溫，維持Buy投資建議。

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