日月光大摩評等 維持優於大盤

日月光投控（3711）上周舉行法說會後，摩根士丹利證券（大摩）最新報告指出，即便日月光投控本季營收可能旺季不旺，仍看好2025年起先進封測營收將增加，維持「優於大盤」評等與180元的目標價。

日月光投控預估本季營收表現平平，但到2025年先進封測營收會超過10億美元，占整體封裝、測試與材料服務（ATM）營收10%至15%，高於原先預估的10%。

大摩認為，台積電在2025年將為輝達（NVIDIA）生產7奈米AI繪圖處理器（GPU），包括Blackwll及Hopper在內，其中，在CoWoS的後段oS製程有70%至80%會外包給日月光投控。

大摩分析，日月光投控對每顆GPU收取的服務費可達40至50美元，服務項目包括晶圓探針測試、前段CoW製程的連結凸塊、後段oS製程的封裝等，對日月光投控營收貢獻可達2億美元至2.5億美元，而且還可能有晶片最終測試業務帶來的營收。

大摩對日月光投控2024年的預估營收下調1%，以反映ATM業務第4季毛利率前景及電子代工製造服務（EMS）動能趨緩，對2024年每股純益（EPS）則下修5%。

不過，大摩預估ATM業務到2025年至2026年會改善，將受惠於先進封裝比重上揚，因此微調2025年至2026年獲利預估，目標價及投資評等維持不變。