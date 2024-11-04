全訊迎出貨高峰 業績俏
軍工功率放大器（PA）廠全訊（5222）本季進入國防標案出貨高峰，助益營運，相關效益並將一路延續到明年，目前在手訂單能見度高，營運動能可期。
全訊前三季營收9.72億元，年增10.8%，整體業績表現持穩向上，成長主因受惠固態功率放大器（SSPA）模組在軍規及太空規產品的滲透率持續提升。
其中，在政府國防產品方面，全訊出貨量隨標案進度持續推進，今年下半年國防用SSPA模組及次系統產品出貨量可望逐季上揚，預估今年政府標案相關的國防用SSPA產品出貨量將可維持成長。
國際軍工產品方面，全訊今年拓展電子防禦作戰產品領域再傳捷報，取得歐洲軍工客戶大型無人機用SSPA訂單，並開始出貨，同時與客戶合作開發多項大型客製化電子偵防系統用SSPA模組與準系統，包括地面預警監控用的高功率偵蒐雷達、軍用無人機通訊系統、無人機干擾系統、寬頻電戰反制雷達等，預估今年出貨量將較去年成長。
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