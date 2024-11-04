全訊迎出貨高峰 業績俏

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軍工功率放大器（PA）廠全訊（5222）本季進入國防標案出貨高峰，助益營運，相關效益並將一路延續到明年，目前在手訂單能見度高，營運動能可期。

全訊前三季營收9.72億元，年增10.8%，整體業績表現持穩向上，成長主因受惠固態功率放大器（SSPA）模組在軍規及太空規產品的滲透率持續提升。

其中，在政府國防產品方面，全訊出貨量隨標案進度持續推進，今年下半年國防用SSPA模組及次系統產品出貨量可望逐季上揚，預估今年政府標案相關的國防用SSPA產品出貨量將可維持成長。

國際軍工產品方面，全訊今年拓展電子防禦作戰產品領域再傳捷報，取得歐洲軍工客戶大型無人機用SSPA訂單，並開始出貨，同時與客戶合作開發多項大型客製化電子偵防系統用SSPA模組與準系統，包括地面預警監控用的高功率偵蒐雷達、軍用無人機通訊系統、無人機干擾系統、寬頻電戰反制雷達等，預估今年出貨量將較去年成長。

無人機 貨量

延伸閱讀

130火箭10無人機襲以色列釀11傷 以軍：真主黨空中主力剩3成

國軍將採購美彈簧刀攻擊無人機 立委揭2大問題「連烏克蘭都不想要」

FT：美無人機製造商Skydio電池遭陸斷貨 急向台灣求援

值萬元無人機丟失一年半後「回家」 失主稱神奇跨越700公里致謝

相關新聞

南電10月營收26億元 近八月最低

南電（8046）昨（3）日公告10月營收26.16億元，下探八個月來低點，月減11.88％，年減27.34％；前十月營收...

日月光大摩評等 維持優於大盤

日月光投控上周舉行法說會後，摩根士丹利證券（大摩）最新報告指出，即便日月光投控本季營收可能旺季不旺，仍看好2025年起先...

華碩調整策略 聚焦AI應用

生成式AI爆紅，華碩（2357）集團策略全面「ALL IN AI」（全押AI），在AI伺服器、AI PC領域皆取得不俗成...

全訊迎出貨高峰 業績俏

軍工功率放大器（PA）廠全訊（5222）本季進入國防標案出貨高峰，助益營運，相關效益並將一路延續到明年，目前在手訂單能見...

盟立奪欣興逾10億大單

PCB及封測廠搭上AI需求夯列車，陸續啟動大擴產作業，一掃去年觀望的延遲態度，推升盟立（2464）累計今年出貨載板龍頭欣...

友達積極延攬產學人才

友達（2409）致力雙軸轉型，並積極網羅關鍵人才，延攬原工研院電光所副所長李正中出任轉投資達擎技術長，並找來台師大教授王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。