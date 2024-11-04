華碩調整策略 聚焦AI應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

生成式AI爆紅，華碩（2357）集團策略全面「ALL IN AI」（全押AI），在AI伺服器、AI PC領域皆取得不俗成績之餘，手機產品線近兩年也改變過往打法，電競手機ROG Phone系列從新機推出時間、外型設計、軟體方向都在改變，朝當今主流AI手機市場靠攏。

華碩近年智慧手機產品中，無論專攻主流市場的Zenfone系列或電競市場的ROG Phone系列，都大力加入AI，今年已上市的Zenfone 11 Ultra具有AI即時通話口譯功能，在通話過程中雙向即時翻譯，跨語言通話無障礙，還有AI搜尋助手、AI錄音筆記、AI語音降噪、AI智慧桌布等功能。

即將發表的ROG Phone 9系列新機方面，除了已對外公布的強化AI影音和圖像功能，並提供AI遊戲助理、離線翻譯等服務外，市場傳出，新機尚有其他未公布的AI新功能。

AI ROG Phone 電競手機

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