友達積極延攬產學人才

友達（2409）致力雙軸轉型，並積極網羅關鍵人才，延攬原工研院電光所副所長李正中出任轉投資達擎技術長，並找來台師大教授王千睿擔任友達創新設計研究院設計長。

友達強調，要在2027年達成非純面板事業營收占比過半的目標，讓「友達不再是一家純面板廠」，並脫離面板產業劇烈的景氣循環影響，由一家以面板為主的顯示用元件公司，轉型成一個「以顯示技術為核心的解決方案公司」。

友達總經理柯富仁表示，友達轉型過程建立關鍵能力之餘，也需要關鍵人才加入，此次延攬李正中出任達擎技術長，負責擘劃公司技術發展策略及藍圖，領導研發團隊開發新技術及產品，持續強化技術領先優勢；同時也帶領商業開發團隊，孵化新商業模式及推動策略合作，開拓垂直市場新商機。

李正中加入達擎前，在工研院任職逾25年，歷任影像顯示科技中心副主任、電子與光電系統研究所副所長及智慧綠能載具策略推動辦公室副主任等職。專注於尖端顯示技術研發，亦積極對產業持續貢獻，目前擔任台灣顯示器產業聯合總會 （TDUA）祕書長。

友達新任創新設計研究院設計長王千睿曾任德國保時捷汽車公司 ( Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG ) 車體設計師，返台後歷任工研院電通所概念性產品研發計畫主持人、宏碁集團設計總監、佳世達科技QisDesign事業部總經理，及明基友達集團設計長暨副總經理等職。