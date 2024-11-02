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華新砸40億海外收購 達陣

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華新麗華（1605）昨（1）日宣布，持股70%之義大利子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.（以下簡稱CAS）已成功以約1.16億歐元（約新台幣40.3億元）完成收購Mannesmann Stainless Tubes GmbH（以下簡稱MST）100%股權。

華新指出，MST為全球知名的不銹鋼無縫管廠，在德國、法國、義大利及美國擁有五座工廠，MST的加入將大幅拓展華新在高端認證市場的客戶基礎，並深化其在下游應用產業中的市場覆蓋。

此次收購將助力CAS優化熔煉產能，增強在高速成長產業中的競爭優勢，係CAS充分發揮垂直整合綜效的關鍵一環，這一結合賦予華新在不銹鋼和鎳合金價值鏈中的領導地位，從而更全面地滿足多元終端市場的需求。

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