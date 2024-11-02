永信建10月營收下滑64%

永信建（5508）昨（1）日公布10月營收表現，受到「金龍海嘯」影響，單月營收3.77億元，為近20個月來新低，年減64.6%。公司指出，若央行政策未見改變，對於短期營運持保守態勢，本季看屋和下訂客量初估減少40%至65%。

永信建指出，在央行祭出第七波信用管制下，因該公司採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，雖然從實際營運面而言，客戶房貸作業均相當正常；但就心理層面來看，已造成欲購屋的民眾有觀望心態，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍。

以10月營收來看，單月下降至3.77億元，為近20個月來新低，月減73.7%、年減64.6%；累計今年前十月營收則達94.11億元，仍有63%的年增幅度。

該公司進一步表示，若央行政策未見改變，對於短期營運持保守態勢，估算短期看屋來客量和成交量恐減少40%至65%，由於從下訂成交至交屋期程約一個半月至二個月，將持續波及第4季營運表現。

展望前景，該公司對於明年建案時程仍按規劃推進；總計有四個建案將完工銷售，合計金額為110億元。