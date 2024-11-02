順德第3季EPS 0.86元 將發債籌資

功率導線架大廠順德工業（2351）昨（1）日公布前三季合併損益，合併營業毛利13.74億元，稅前盈餘7.19億元，稅後純益5.39億元、年減14.7%，每股稅後純益2.96元。法人估，順德第4季毛利率可望回升，全年每股純益力拚4元水準。

順德董事會並決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限為12億元，底標暫定以不低於票面金額的100%發行，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定，發行期間三年，募得價款將用於償還銀行借款。

順德第3季合併營收29.05億元，季增4.3%、年增5.7%，為近八個季度以來的高點，但受到銅價下跌及匯損影響，毛利率15.7%，較上季減少3.2個百分點，較去年同期減少1.3個百分點，單季稅後純益1.56億元，季減28.7%、年減25%，每股稅後純益0.86元。

受到消費性電子及工業控制需求下滑影響，法人指出，依照近期接單狀況研判，順德第4季營收將較第3季約有7%至9%高個位數下滑，不過隨著銅價與匯率轉正助攻，帶動毛利率回升，單季毛利率可望優於第4季，全年每股純益力拚4元水準。