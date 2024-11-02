錩泰前三季EPS 0.93元
電動工具大廠錩泰（1541）昨（1）日公布前三季自結合併損益，合併營收22.49億元、年減1.6%，營業毛利3.50億元，毛利率15.5%，較去年同期19.2%減少3.7個百分點，稅後純益0.73億元、年減5.1%，每股稅後純益0.93元。
錩泰表示，客戶去化庫存告一段落，第4季客戶下單穩定，目前在手訂單一至二個月，出貨及營收可望成長。
值得注意的是，美國9月中宣布降息，預期將帶動房市及修繕市場需求增長，也為錩泰營運帶來利多，法人估，錩泰今年營收及獲利有機會成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言