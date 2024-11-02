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錩泰前三季EPS 0.93元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

電動工具大廠錩泰（1541）昨（1）日公布前三季自結合併損益，合併營收22.49億元、年減1.6%，營業毛利3.50億元，毛利率15.5%，較去年同期19.2%減少3.7個百分點，稅後純益0.73億元、年減5.1%，每股稅後純益0.93元。

錩泰表示，客戶去化庫存告一段落，第4季客戶下單穩定，目前在手訂單一至二個月，出貨及營收可望成長。

值得注意的是，美國9月中宣布降息，預期將帶動房市及修繕市場需求增長，也為錩泰營運帶來利多，法人估，錩泰今年營收及獲利有機會成長。

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