三商家購前三季每股賺1.47元

三商家購（2945）昨（1）日公布第3季財報，單季稅後純益0.42億元，季增55%、年增7.6%，每股稅後純益（EPS）0.64元；累計今年前三季稅後純益0.98億元，年增46.2%，每股純益1.47元。

三商家購表示，第3季獲利表現不俗，主要是受惠「18周年慶」檔期，推出多項促銷活動，其中咖啡業績年增89%，表現亮眼；美廉社的「加價購」活動，透過全新商品篩選機制，店端掌握每個交易契機，進而帶動「會員集點換購」的參與度，業績年增達69%。

三商家購總經理邱光隆日前指出，整體下半年營運看旺，毛利及獲利與上半年比都有不錯的成長，下半年的獲利年增表現，與上半年比也繳出較好的表現，主要是美廉社在疫情期間增加預算投資冷凍冰箱，帶動商品數量增加，炸類冷凍食品進入秋冬後買氣有一定的提升，進一步挹注整體營運表現。

展望第4季，三商家購表示，預計年底前美廉社門市將達811家，其中包含近三成加盟店，主要是今年全新推出的「樂齡加盟」方案，及加盟展限定的「100%分潤」方案奏效，成功延攬更多加盟主入列。

三商家購也導入電子價卡，已於第2季有示範門市導入測試效能，第4季啟動逐步導入全台美廉社門市，明年6月前全台門市就能全數安裝完畢，經初步計算，導入電子價卡後，每間門市每天可省下逾1小時的工時。

三商家購同時搶攻線上商機，美廉社再推「APP」全新功能上線，預計第4季啟動第一階段「咖啡線上隨買隨取」服務，未來將逐步擴大隨買隨取品類，可望為線上營收再添動能。

三商家購指出，美廉社第4季門市活動，以年節禮盒及年菜預購為主，另外同樣隸屬三商集團的「三商餐飲」獨家上架三款冷凍包，看準隨氣溫驟降，將帶來一波即食熱商機。

三商家購也看好毛孩商機，三商家購表示，第3季財報正式合併子公司「寵物好事」，目前有三家門市導入該品牌店中店貨架，寵物商品營收明顯成長5%，未來將逐步規劃導入全門市都有專屬該品牌寵物貨架商品。