上詮9月每股虧0.09元

光通訊廠上詮（3363）昨（1）日應主管機關要求公告自結數，9月稅後淨損900萬元，每股淨損0.09元，加計先前已公告的7、8月自結數，上詮累計第3季自結每股淨損0.14元。

上詮9月合併營收1.22億元，年增24%，稅前淨損1,000萬元，年減243%；稅後淨損900萬元，年減280%。

上詮第3季合併營收3.83億元，季增8.5%，稅前淨損2,100萬元，稅後淨損1,400萬元，較上季與去年同期轉虧。上詮指出，第3季營運轉虧，主要受到低毛利產品比重較高影響，今年營運目標仍維持損益兩平。

上詮10月初以來股價飆漲，10月中旬一度衝上258元的歷史天價，10月14日遭列處置股後，股價開始震盪修正，11月1日早盤下跌開出不久後即翻紅，不料尾盤又遭賣壓摜殺，終場下跌2元、收在207元。