偏光片大廠明基材（8215）昨（1）日召開法說會，展望本季營運，明基材表示，整體面板市況低迷，對本季偏光片價格保守看待，預期2025年面板產業與今年相當，整體市場供需將視面板廠調控產能而定。

明基材董事長陳建志看好醫療事業發展。他表示，今年第3季醫療營收占比達32％，較第2季27%上揚，估計本季營收占比仍維持上季高檔，今年明基材在醫療事業營收年增15%-20%。專業醫療事業也持擴大在國際主要醫療大廠份額，對整體營運仍審慎樂觀。顯示器事業將強化高值化產品占比，醫療事業將持續拓展不同國家地區市場市占。

法人關注OLED事業布局進展，明基材總經理劉家瑞進一步表示，目前OLED應用於手機及NB應用已量產，預估本季到明年第1季將逐步加溫。車載事業產品驗證時間較長，但營收也逐步成長中。

針對顯示器市場，陳建志表示，全球消費市場反映平平，沒有太多亮點，中國大陸618銷售表現不佳，至於雙11第一波預購與去年同期相較也沒有太突出表現。醫療事業包括skincare、隱形眼鏡業務表現不錯，尤其在東南亞等市場。