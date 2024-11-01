快訊

未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

明基材保守看偏光片

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠明基材（8215）昨（1）日召開法說會，展望本季營運，明基材表示，整體面板市況低迷，對本季偏光片價格保守看待，預期2025年面板產業與今年相當，整體市場供需將視面板廠調控產能而定。

明基材董事長陳建志看好醫療事業發展。他表示，今年第3季醫療營收占比達32％，較第2季27%上揚，估計本季營收占比仍維持上季高檔，今年明基材在醫療事業營收年增15%-20%。專業醫療事業也持擴大在國際主要醫療大廠份額，對整體營運仍審慎樂觀。顯示器事業將強化高值化產品占比，醫療事業將持續拓展不同國家地區市場市占。

法人關注OLED事業布局進展，明基材總經理劉家瑞進一步表示，目前OLED應用於手機及NB應用已量產，預估本季到明年第1季將逐步加溫。車載事業產品驗證時間較長，但營收也逐步成長中。

針對顯示器市場，陳建志表示，全球消費市場反映平平，沒有太多亮點，中國大陸618銷售表現不佳，至於雙11第一波預購與去年同期相較也沒有太突出表現。醫療事業包括skincare、隱形眼鏡業務表現不錯，尤其在東南亞等市場。

延伸閱讀

日拋還是月拋？她指日拋隱形眼鏡顏色較自然 醫師點名一款較健康

前環時老總胡錫進禁言三個月 昨在微博貼文重現江湖

矽創前三季每股純益11.92元

明基材Q3每股純益0.14元 廣明0.37元

相關新聞

劍麟前三季EPS 6.76元 同期最佳

劍麟（2228）昨（1）日公布前三季合併營收達37.99億元、年增4.56%，稅後淨利5.13億元、年增47.33％，每...

三商家購前三季每股賺1.47元

三商家購（2945）昨（1）日公布第3季財報，單季稅後純益0.42億元，季增55%、年增7.6%，每股稅後純益（EPS）...

錩泰前三季EPS 0.93元

電動工具大廠錩泰（1541）昨（1）日公布前三季自結合併損益，合併營收22.49億元、年減1.6%，營業毛利3.50億元...

台新藥眼藥打入歐盟

台新藥（6838）昨（1）日宣布，公司已與葡萄牙DÁVI藥業公司簽訂獨家授權協議，授予其APP13007（丙酸氯倍他索點...

順德第3季EPS 0.86元 將發債籌資

功率導線架大廠順德工業（2351）昨（1）日公布前三季合併損益，合併營業毛利13.74億元，稅前盈餘7.19億元，稅後純...

永信建10月營收下滑64%

永信建（5508）昨（1）日公布10月營收表現，受到「金龍海嘯」影響，單月營收3.77億元，為近20個月來新低，年減64...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。