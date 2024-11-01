立積衝刺Wi-Fi 7出貨

射頻IC廠立積（4968）昨（1）日召開法說會，針對本季，希望毛利率維持在30%至35%之間，期望明年首季表現能比本季更好。

立積指出，本季客戶訂單狀況有上有下，追單應用多偏向消費性，希望毛利率努力維持在30%至35%之間。至於營收要看實際訂單情況，Wi-Fi 7相關產品營收逐漸提升，毛利率也不錯，但Wi-Fi 5業績同時下降很快，這是需要顧慮之處。

展望明年首季，立積強調希望比今年第4季更好，有兩大影響因素，一是營運商端的採用情形，另外是Wi-Fi 7產品出貨提升的速度，如果符合預期就有機會。

立積近日已先公布第3季財報，單季合併營收為9.08億元，季減10.2%、年增23%，毛利率為31.48%，淨損約1,746.7萬元，每股純損0.19元。累計前三季合併營收為27.81億元，年增31.6%，歸屬母公司業主淨利為8,622.3萬元，轉虧為盈，每股純益0.95元。

在第3季營收結構中，Wi-Fi相關營收占比超過76%，主力產品Wi-Fi 射頻前端模組（FEM）目前仍以Wi-Fi 6規格為大宗，Wi-Fi 7營收逐漸增加。

關於手機應用方面，立積提到，接下來Wi-Fi 7產品應會是重點中的重點，但是當市場量逐漸放大，就會開始有爭奪戰，估計明年第2季在陸系手機訂單會有競爭情形。在韓系手機廠方面，第一波會先供應其GPS相關應用，說不定今年內就會發生。