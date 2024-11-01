TPK前三季每股純益1.65元 看淡 NB 需求
觸控面板廠TPK-KY（3673）昨（1）日公告今年前三季財報，因平板電腦及筆電需求趨緩，第3季稅後純益2億元，季減43.7%，但年增176.2%，每股純益0.49元。累計今年前三季稅後純益6.7億元，年增225.4%，每股純益1.65元，超越去年全年。
TPK第3季營收185.5億元，季減3.1%，年增2.8%；毛利率4.5%，季增0.2個百分點，年減1.3個百分點；營業利益9,400萬元，較前季由虧轉盈，年減63.1%；營益率0.5%，季增0.5個百分點，年減0.9個百分點；稅後純益2億元，季減43.7%，年增176.2%，每股純益0.49元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言