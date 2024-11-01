TPK前三季每股純益1.65元 看淡 NB 需求

觸控面板廠TPK-KY（3673）昨（1）日公告今年前三季財報，因平板電腦及筆電需求趨緩，第3季稅後純益2億元，季減43.7%，但年增176.2%，每股純益0.49元。累計今年前三季稅後純益6.7億元，年增225.4%，每股純益1.65元，超越去年全年。

TPK第3季營收185.5億元，季減3.1%，年增2.8%；毛利率4.5%，季增0.2個百分點，年減1.3個百分點；營業利益9,400萬元，較前季由虧轉盈，年減63.1%；營益率0.5%，季增0.5個百分點，年減0.9個百分點；稅後純益2億元，季減43.7%，年增176.2%，每股純益0.49元。