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展達前三季每股稅後純益0.62元 轉虧為盈

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網路通訊設備廠展達通訊（3447）昨（1）日董事會通過第3季財報，第3季受惠AI新產品量產出貨帶動，單季每股稅後純益1.17元，轉虧為盈，前三季獲利也由虧轉盈，每股稅後純益0.62元。

上半年展達受客戶庫存調整影響，營收衰退52.6%，每股稅後淨損0.56元。第3季營收7.9億元，年增55%，單季毛利率14.4%，較去年同期5.23%成長，稅後純益0.9億元，每股稅後純益1.17元，終止連五季虧損，且彌平上半年虧損。累積前三季營收17億元，年減30%，毛利率10.65%，略低於去年同期10.75%，稅後純益0.48億元，年增24%，每股稅後純益0.62元。

展達表示，第3季客戶庫存調整趨緩及新產品量產出貨，營收逐漸返回成長軌道，另成本樽節效益顯現、庫存去化並回沖損失準備及業外獲利挹注，一季就讓全年獲利轉正。

展達10月營收3.26億元，月增2.8%，營收連七個月成長，年增109%。

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