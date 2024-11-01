富邦媒前三季每股純益9.29元 瞄準雙11

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）昨（1）日公布第3季財報。第3季合併營收達255.5億元，季減4.1%，年增1.9%，為歷史同期新高紀錄；營業利益8.2億元，季減11%，年減10%；歸屬於母公司業主稅後純益6.7億元，季減12%，年減10%；每股純益2.64元，低於上季的3.2元與去年同期的3.12元。

前三季合併營收約790.9億元，年增3.5%，再創歷史同期新高。營業利益28.6億元，年減4.8%；歸屬於母公司業主稅後純益23.4億元，年減5.6%，每股純益9.29元。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄。展望後市，雙11檔期和國際旅展助攻，結合南北區物流中心、全台營運的主倉及衛星倉超過50座倉儲備戰。富邦媒表示，加上自有車隊富昇物流與配送商，將有效大幅提升營運效能。