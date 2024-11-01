優群前三季EPS 8.18元 越南拚擴產

連接器廠優群（3217）昨（1）日公布第3季稅後純益3.14億元，創單季新高，季增40.8%，年增9.4%；每股稅後純益（EPS）3.49元，優於第2季2.47元和去年同期3.19元。預期本季進入傳統淡季，業績將下滑，明年在DDR5滲透率持續提升下，法人預估將兩位數增長。

優群第3季合併營收達10.41億元，季增31%，年增16.4%，創單季歷史新高，帶動第3季獲利與毛利率攀升。今年前三季稅後純益7.37億元，年增36.7%，前三季EPS為8.18元，去年同期為6.01元。

優群去年出貨美系智慧手機上代產品，今年也獲得新一代智慧手機訂單，上一代產品今年持續出貨中，加上客戶9月推出新款手機，新舊手機同步出貨下，今年微型沖壓件出貨量可望增30%。

利基型連接器SO-DIMM應用在DDR5的前景持續看好，第2季的市場滲透率已超越三成，第3季、第4季可望接連突破四成大關，為下半年營運動能增添成長力道。

產能方面，客戶要求優群設置中國以外的生產據點，該公司選擇越南北部興安省，將以自動化產線為主，從事射出與組裝業務。越南廠第一階段規劃注塑製程、自動化組裝，第4季量產，至於第二階段包含沖壓、電鍍製程，預計2025年第3季啟用。