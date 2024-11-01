快訊

未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

優群前三季EPS 8.18元 越南拚擴產

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠優群（3217）昨（1）日公布第3季稅後純益3.14億元，創單季新高，季增40.8%，年增9.4%；每股稅後純益（EPS）3.49元，優於第2季2.47元和去年同期3.19元。預期本季進入傳統淡季，業績將下滑，明年在DDR5滲透率持續提升下，法人預估將兩位數增長。

優群第3季合併營收達10.41億元，季增31%，年增16.4%，創單季歷史新高，帶動第3季獲利與毛利率攀升。今年前三季稅後純益7.37億元，年增36.7%，前三季EPS為8.18元，去年同期為6.01元。

優群去年出貨美系智慧手機上代產品，今年也獲得新一代智慧手機訂單，上一代產品今年持續出貨中，加上客戶9月推出新款手機，新舊手機同步出貨下，今年微型沖壓件出貨量可望增30%。

利基型連接器SO-DIMM應用在DDR5的前景持續看好，第2季的市場滲透率已超越三成，第3季、第4季可望接連突破四成大關，為下半年營運動能增添成長力道。

產能方面，客戶要求優群設置中國以外的生產據點，該公司選擇越南北部興安省，將以自動化產線為主，從事射出與組裝業務。越南廠第一階段規劃注塑製程、自動化組裝，第4季量產，至於第二階段包含沖壓、電鍍製程，預計2025年第3季啟用。

延伸閱讀

富邦媒財報／前三季營收790億元創同期新高、EPS 9.29元

2024 年Q3全球智慧手機市場反彈 小米排名第三

週末河粉可賣到1700碗！ 越南網紅Adam Quy開的亞當貴越南河粉 二樓還有異國風咖啡/音樂酒吧

LOL／沒爭取到LCP席位...PCS戰隊DCG宣布「全體選手登出」結束合約

相關新聞

劍麟前三季EPS 6.76元 同期最佳

劍麟（2228）昨（1）日公布前三季合併營收達37.99億元、年增4.56%，稅後淨利5.13億元、年增47.33％，每...

三商家購前三季每股賺1.47元

三商家購（2945）昨（1）日公布第3季財報，單季稅後純益0.42億元，季增55%、年增7.6%，每股稅後純益（EPS）...

錩泰前三季EPS 0.93元

電動工具大廠錩泰（1541）昨（1）日公布前三季自結合併損益，合併營收22.49億元、年減1.6%，營業毛利3.50億元...

台新藥眼藥打入歐盟

台新藥（6838）昨（1）日宣布，公司已與葡萄牙DÁVI藥業公司簽訂獨家授權協議，授予其APP13007（丙酸氯倍他索點...

順德第3季EPS 0.86元 將發債籌資

功率導線架大廠順德工業（2351）昨（1）日公布前三季合併損益，合併營業毛利13.74億元，稅前盈餘7.19億元，稅後純...

永信建10月營收下滑64%

永信建（5508）昨（1）日公布10月營收表現，受到「金龍海嘯」影響，單月營收3.77億元，為近20個月來新低，年減64...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。