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中磊前三季每股稅後純益6.02元 強化全球布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中磊EPS
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電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）昨（1）日公布今年第3季營運表現，受客戶去化庫存影響，營收衰退，但產品組合轉佳，推升毛利率及獲利成長，累計前三季歸屬母公司業主淨利17.7億元，年增4.6%，為歷年同期新高，每股稅後純益為6.02元。

中磊第3季營收134.6億元，年減13.9%，單季毛利率達18%，優於去年同期的17.8%及上季的17.7%，為今年最佳，歸屬母公司稅後純益為5.5億元，季增0.2%，為同期獲利次高紀錄，每股稅後純益為1.83元。

累計今年前三季中磊合併營收為433.6億元，年減7.6%，受惠較佳產品組合，毛利率17.6%，歸屬母公司稅後純益為17.7億元，年增4.6%，為同期獲利新高，每股稅後純益為6.02元，創同期次高。

中磊表示，各國積極提升網路基礎建設，中磊全球布局，設立台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等五大生產基地，提供彈性且多元製造據點，即時回應客戶需求，有效擴大電信直銷業務。

展望2025年，中磊持續深化全球電信客戶夥伴關係，研發新一代高速寬頻產品，預期WiFi 7無線裝置、10G PON高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、5G FWA固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等新世代寬頻產品將持續挹注成長動能。

明泰昨日也公告財報，第3季轉為虧損，單季營收49.5億元，較第2季56.8億元衰退，營業獲利4,646萬元，受業外虧損影響，稅後淨損2,804萬元，每股稅後淨損0.05元，為2020年第1季來首見虧損，累計前三季營收158.2億元，稅後純益3.01億元，年減39%，每股稅後純益0.56元。

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