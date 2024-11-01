亞光前三季EPS 4.45元 賺贏去年

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（1）日召開董事會，公布前三季財報，今年第3季稅後純益6.85億元，季增53%、年增2.77倍，為逾18年來單季最佳，每股純益（EPS）2.46元。

亞光累計今年前三季稅後純益12.42億元，年增1.49倍，超越去年全年水準，每股純益4.45元。法人估計依前三季獲利表現，今年獲利有望改寫逾15年來最佳水準。

亞光第3季營收68.28億元，季增22%，年增45%，營業毛利14.72億元，季增49%，年增67%，單季毛利率21.55%，為八季來最佳，營業淨利7.6億元，季增1.02倍，年增1.29倍，歸屬本公司業主淨利6.85億元，每股純益2.46元。亞光表示，上季營收成長帶動規模經濟效益，營業毛利、營業利益、歸屬本公司業主淨利為十多年來最佳。

亞光表示，依產品組合，數位相機銷售表現不錯，因該產品零件自製比重高，帶動獲利。亞光昨天股價收105.5元，上漲2.5元。

展望本季，亞光發揮多元產品效益；包括以核心玻璃非球面技術優勢開發之光學元件及車載鏡頭等，並積極發展各種高階手機鏡頭升級技術，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機，數位相機今年出貨已突破100萬台，年增40%，未來將以技術創新優勢，搶占AI快速發展所帶動光學鏡頭商機。

亞光持續聚焦三大發展契機，包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓賓生產規模；並領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE。