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台股開戶數續創新高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股10月延續震盪格局，但法人看好美國總統大選後第4季將重啟多頭走勢，帶動股民進場意願。臺灣證券交易所昨（1）日公布，截至10月底總開戶數攀高至1,314萬3,794人，持續締造新猷，月增4萬4,855人。

台股7月中攻高至24,416點新里程碑後，歷經美經濟衰退疑慮、日圓利差交易平倉潮等利空測試，7月留長上影線，8、9月收長下影線。隨多空充分換手，10月指數高低點縮至1,520點，量縮價穩。

根據證交所統計，10月投資人新開戶數增加4萬4,855人，較前一月的3萬9,209人回升，截至10月底總開戶數1,314萬3,794人，持續改寫歷史新高紀錄；累計今年來增加63萬1,631人，增幅約5.04%。

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