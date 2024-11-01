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統一 挑逾三個月

經濟日報／ 記者何佩儒整理
統一相關權證
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統一（1216）今年前三季本業食品、食糧業務仍持續增長，轉投資事業中，包括統一中控、統一超商、統一實等也持續成長，推升統一前三季合併營收4,998億元、年增15.2％。統一日前宣布參與網路家庭私募，將認購網家逾六萬張普通股，持股30%。

網家近年經歷蝦皮、酷澎在台搶市，加上投資倉儲、物流，獲利表現不佳，在統一注資後，將改善財務結構。統一經營電商市場多年，此次大舉與Yahoo完成台灣電子商務合資，並參與網家私募，同時統一集團還有龐大實體通路，未來在全通路OMO的整合，將牽動台灣電商市場的版圖挪移。

看好統一的投資人可挑選價內外5%以內，三個月以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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