智邦 押價內外10%

智邦（2345）受惠美系大客戶在高階網路交換器產品需求強勁，周邊搭配的AI加速卡也得到關鍵零組件供應增加而大量出貨，且企業品牌客戶需求稍見改善、回穩，近期營運優於市場預期；第2季每股純益（EPS）4.62元，改寫歷史新高。

智邦第3季受惠美系資料中心客戶持續升級AI功能；400G網路交換器需求依舊穩健，少量800G產品亦開始試產，美系品牌客戶在整併完畢後，亦往高階AI應用產品開發，多元自身產品組合下，市場預期毛利率將走高至22.1%，稅後淨利30.1億元、季增16.9%，EPS上看5.4元，再創新高。

權證發行商建議，看好個股後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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