快訊

再談菲律賓買電運回台 經長郭智輝揭底線「超過就不買」

00929配息出爐！降至0.11元 年化配息率約7.1%

達方財報／前三季每股純益1.82元

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

達方（8163）1日舉行董事會並公布財報，第3季合併營收53.5億元，季成長2.9%。歸屬母公司稅後淨利1.89億元，季成長10.1%，每股純益0.68元；累計今年前三季營收156.6億元，歸屬於母公司稅後淨利5.05億元，年減63%，每股純益1.82元。

達方表示，上季旺季效應逐漸顯現消費市場需求持續增加，鍵盤產品營收貢獻季成長逾一成，年增率同步增加。以電動輔助自行車(E-Bike)為發展主軸的綠能事業，營運表現仍受到終端客戶庫存因素影響，短期尚待調整。

長期而言，NB/PC消費需求因AI功能普及與Windows作業系統升級而呈現復甦，有助於鍵盤與其他高附加價值產品出貨穩健提升。

消費 營收 達方

延伸閱讀

劍麟財報／前三季 EPS 達6.76元 年增47.28％

榮剛財報／前三季 EPS 3.88元 年增14%創17年歷史新高

立積前三季每股純益0.95元 新唐0.67元

致茂前三季每股稅後純益9元 半導體業務熱

相關新聞

台積電回測1000元大關 市值跌破26兆元

台積電美國存託憑證（ADR）近2個交易日累計下跌6.4美元，跌幅約3.25%，台積電今天開盤摜破1000元大關，達996...

立積前三季每股純益0.95元 新唐0.67元

射頻IC廠立積（4968）昨（31）日公布第3季財報，每股淨損0.19元，累計前三季每股純益0.95元。法人預期，本季業...

致茂前三季每股稅後純益9元 半導體業務熱

量測儀器大廠致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布前三季每股稅後純益（EPS）9元，優於去年同期7.56元，其...

台達電目標價喊510元

台達電（2308）30日法說，毛利率優於外資法人預估。外資證券重申「買進」或「優於大盤」評等，看好台達電將持續受惠於人工...

志聖要買1,000張庫藏股

PCB半導體設備廠志聖（2467）昨（31）日公告公司董事會決議買回庫藏股，買回股份目的轉讓股份予員工，預計買庫藏股1,...

矽創前三季每股純益11.92元

驅動IC廠矽創（8016）昨（31）日公布第3季歸屬母公司業主淨利4.63億元，季減12.7％，年減14.1％，以目前股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。