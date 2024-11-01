達方財報／前三季每股純益1.82元
達方（8163）1日舉行董事會並公布財報，第3季合併營收53.5億元，季成長2.9%。歸屬母公司稅後淨利1.89億元，季成長10.1%，每股純益0.68元；累計今年前三季營收156.6億元，歸屬於母公司稅後淨利5.05億元，年減63%，每股純益1.82元。
達方表示，上季旺季效應逐漸顯現消費市場需求持續增加，鍵盤產品營收貢獻季成長逾一成，年增率同步增加。以電動輔助自行車(E-Bike)為發展主軸的綠能事業，營運表現仍受到終端客戶庫存因素影響，短期尚待調整。
長期而言，NB/PC消費需求因AI功能普及與Windows作業系統升級而呈現復甦，有助於鍵盤與其他高附加價值產品出貨穩健提升。
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