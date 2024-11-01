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富邦媒財報／前三季營收790億元創同期新高、EPS 9.29元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）1日公布第3季財報。前三季合併營收約790.9億元，年增3.5%，再創歷史同期新高紀錄。營業利益達28.6億元，EBITDA 38.7億元，EBITDA margin（利潤率）4.9%，歸屬於母公司業主稅後純益23.4億元，每股純益9.29元。

在總體經濟環境不確定性仍高的情況下，富邦媒在淡季中表現依然保持營運韌性，即便今年以來面臨整體零售產業成長趨緩，獲利仍穩健。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄。第3季合併營收達255.5億元，季減4.1%，年增1.9%，為歷史同期新高紀錄；營業利益8.2億元，季減11%，年減10%；EBITDA 11.5億元；歸屬於母公司業主稅後純益6.7億元，季減12%，年減逾10%；因去年配發股票股利，每股純益2.64元，低於上季的3.2元與去年同期的3.12元。

展望後市，雙11檔期加乘、國際旅展助攻，結合南北區物流中心、全台營運的主倉及衛星倉超過50座倉儲備戰。富邦媒表示，今年momo「南區儲配運輸物流中心」加入營運陣容，再加上自有車隊富昇物流與配送商，將有效大幅提昇營運效能，提供給消費者更快速、更安心的網購體驗。

富邦媒 營收

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