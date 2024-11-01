立積法說會／本季毛利率守30%至35%

射頻IC廠立積（4968）於1日召開法說會，針對本季展望，該公司表示，希望毛利率維持在30％至35％之間，另外也希望明年首季表現能比本季更好。

針對本季展望，立積指出，客戶訂單狀況有上有下，目前看追單應用多偏向消費性，所以希望毛利率努力維持在30％至35％之間。至於營收方面，還是要看實際訂單情況，Wi-Fi 7相關產品營收逐漸提升，毛利率也不錯，惟Wi-Fi 5業績同時下降的很快，這是需要顧慮之處。

至於明年首季的展望，立積強調，當然是會希望比今年第4季更好，而這有兩大影響因素，一是營運商端的採用情形，另外是Wi-Fi 7產品出貨的速度，如果符合預期就會有機會。

立積近日已先公布第3季財報，單季合併營收為9.08億元，季減10.2％、年增23％，毛利率為31.48％，淨損約1,746.7萬元，每股純損0.19元。

立積累計前三季合併營收為27.81億元，年增31.6％，歸屬母公司業主淨利為8,622.3萬元，優於去年同期的虧損情形，每股純益為0.95元。